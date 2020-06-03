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  3. MSB: Terör örgütü PKK'nın bir ini daha yok edildi
03 Haziran 2020 Çarşamba 17:01 | Son Güncelleme:

MSB: Terör örgütü PKK'nın bir ini daha yok edildi

MSB: Terör örgütü PKK'nın bir ini daha yok edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde en az 20- 25 PKK'lı teröristin barınabileceği büyüklükte, 3 odaya sahip mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’nın bir ini daha yok edildi. Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde en az 20, 25 PKK'lı teröristin barınabileceği büyüklükte 3 odaya sahip bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Kahraman komandolarımız terör örgütü PKK'nın inlerine girmeye devam edecek" denildi.


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