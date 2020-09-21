MSB: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi"

Bakanlık, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." açıklamasında bulundu.