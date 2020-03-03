MSB: Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür

Suriye İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında 34 Türk askerinin şehit olması sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 27 Şubat'ta başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada ''Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür'' denildi.

2 BİN 557 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün yaptığı açıklamada, harekatta şu ana kadar 2 bin 557 rejim unsuru ve askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.