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  3. MSB: Her yer dezenfekte ediliyor

MSB: Her yer dezenfekte ediliyor

MSB: Her yer dezenfekte ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, birlik ve karargahlarda Mehmetçiğin yoğun olarak temas ettiği yüzeylerin titizlikle dezenfekte edildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “COVID19 tedbirleri Kuvvet Komutanlıklarımızda sıkı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. Tüm birlik ve karargâhlarımızda Mehmetçiğin yoğun olarak temas ettiği yüzeyler titizlikle dezenfekte işlemine tâbi tutuluyor” denildi.


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