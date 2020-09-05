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  3. MSB duyurdu: Türkiye, KKTC ile Kıbrıs'ta 'Akdeniz Fırtınası Tatbikatı' yapacak
05 Eylül 2020 Cumartesi 09:59 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu: Türkiye, KKTC ile Kıbrıs'ta 'Akdeniz Fırtınası Tatbikatı' yapacak

MSB duyurdu: Türkiye, KKTC ile Kıbrıs'ta 'Akdeniz Fırtınası Tatbikatı' yapacak
AA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika tatbikat açıklaması yapıldı. Bakanlık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte Kıbrıs'ta 6-10 Eylül'de, "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" yapılacağını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca 6-10 Eylül'de gerçekleştirilecek tatbikat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde icra edilecek.

AA'da yer alan habere göre, her yıl planlı olarak yapılan "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Tatbikat, Türkiye’den hava, deniz ve kara havacılık unsurlarının da katılımıyla hava hücum, muharebe arama kurtarma harekatı tatbikatı ve eş zamanlı tabur görev kuvveti tatbikatları şeklinde, birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilecek.

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