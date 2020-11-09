09 Kasım 2020 Pazartesi 11:59 | Son Güncelleme:
MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi."
Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/aPSg7F7dEC— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 9, 2020