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  3. MSB: Barış Pınarı bölgesinin güneyine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 18 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Barış Pınarı bölgesinin güneyine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 18 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Barış Pınarı bölgesinin güneyine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 18 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabında yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı bölgesinin güneyine sızmaya çalışan PKK/YPG'li teröristler etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabında yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı bölgesinin güneyine sızmaya çalışan PKK/YPG'li teröristler etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yere verildi:

"Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyine sızmaya çalışan 18 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."

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