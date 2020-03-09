MSB: Barış Pınarı bölgesinin güneyine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 18 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabında yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı bölgesinin güneyine sızmaya çalışan PKK/YPG'li teröristler etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabında yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı bölgesinin güneyine sızmaya çalışan PKK/YPG'li teröristler etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yere verildi:
"Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyine sızmaya çalışan 18 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."