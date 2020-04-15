MSB 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de PKK'lı 4 teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 4 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadesi yer aldı.
AA