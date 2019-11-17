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  3. El Bab'da bombalı araçla 18 kişiyi katleden terörist MİT'in başarılı operasyonuyla yakalandı

El Bab'da bombalı araçla 18 kişiyi katleden terörist MİT'in başarılı operasyonuyla yakalandı

El Bab'da bombalı araçla 18 kişiyi katleden terörist MİT'in başarılı operasyonuyla yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'El Bab'da bombalı araçla 18 sivili katleden, en az 30 kişiyi yaralayan PKK/YPG'li terörist, MİT'in operasyonu ile yakalandı.' denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"El Bab’da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden en az 30 kişiyi de yaralayan PKK/YPG terör örgütüne karşı El Bab halkı gösteriler yaparak tepkilerini ortaya koydu. Bombalı Araç saldırısını gerçekleştiren PKK/YPG’li terörist MİT’in başarılı operasyonu ile yakalandı."

BAB'DAKİ TERÖR SALDIRISI PROTESTO EDİLDİ

 Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde halk, dün bomba yüklü araçla yapılan ve 18 sivilin ölümüne neden olan terör saldırısını protesto etmek için gösteri düzenledi.
 
Emniyet binası önünde toplanan göstericiler, saldırının sorumlusunun adalete teslim edilmesi çağrısı yaptı. 
 
Dün, Bab ilçe merkezindeki otogarda bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 18 sivil hayatını kaybetmiş, 27 sivil yaralanmıştı.
 
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Bab'daki terör saldırısına ilişkin, terör örgütü YPG/PKK'nın DEAŞ ile aynı yöntemleri kullanarak masum sivilleri hedef aldığını bildirmişti.


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