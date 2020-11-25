MSB: 17 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlık sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." dedi.