Bakan Akar: MKEK, haftada 2,5 milyon maske ve yüz bin tulum üretecek

Bakan Akar'ın maske ve tulumlarla ilgili yaptığı açıklamalar şöyle:

"Dikimevi Müdürlüklerince haftada 1 milyon maske, 5 bin tulum, İlaç Fabrikasınca 5 bin litre dezenfektan üretiliyor."

"MKEK tarafından haftada çeşitli tipte 2,5 milyon maske ve yüz bin tulum üretimi için çalışmalarımızı tamamladık. "

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