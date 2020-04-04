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  3. Bakan Akar: MKEK, haftada 2,5 milyon maske ve yüz bin tulum üretecek

Bakan Akar: MKEK, haftada 2,5 milyon maske ve yüz bin tulum üretecek

Bakan Akar: MKEK, haftada 2,5 milyon maske ve yüz bin tulum üretecek

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanı Akar, "MKEK tarafından haftada çeşitli tipte 2,5 milyon maske ve yüz bin tulum üretimi için çalışmalarımızı tamamladık." dedi.

Bakan Akar'ın maske ve tulumlarla ilgili yaptığı açıklamalar şöyle:

"Dikimevi Müdürlüklerince haftada 1 milyon maske, 5 bin tulum, İlaç Fabrikasınca 5 bin litre dezenfektan üretiliyor."

"MKEK tarafından haftada çeşitli tipte 2,5 milyon maske ve yüz bin tulum üretimi için çalışmalarımızı tamamladık. "

Ayrıntılar geliyor...

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