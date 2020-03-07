MİT soruşturması! İfşa için gizli görüntülediler
MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da tutuklandı.
HİLAL YILDIRIM
Daha önce soruşturma çerçevesinde, Odatv haber müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç cezaevine gönderilmişti. Savcılığın sevk yazısında “MİT mensubu şehidin cenaze törenine katılan kişilerin, ifşa amacıyla, uzak bir mesafeden gizlice görüntülendiğinin anlaşıldığı” belirtildi. Şehitle birlikte diğer personel kimliklerinin deşifre olmasına da sebebiyet verildiğinin vurgulandığı yazıda “Devletin güvenliği ve siyasal yararları tehlikeye sokuldu” denildi.