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  3. Minik Leyla'nın ailesinden şoke eden hareket! 'Şikayetçi değiliz'

Minik Leyla'nın ailesinden şoke eden hareket! 'Şikayetçi değiliz'

Minik Leyla'nın ailesinden şoke eden hareket! 'Şikayetçi değiliz'

4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüyle ilgili biri tutuklu 7 sanığın bulunduğu dava, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Leyla Aydemir'in ailesinin dün avukatları Ali Artuk'un ofisine giderek, "Biz şikayetçi olmayacağız, sen davaya gelme" dediği ortaya çıktı.

Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin 15 Haziran 2018 tarihinde gittiği Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki kızları Leyla Aydemir’in ölümüyle ilgili biri tutuklu 7 sanığın yargılanmalarına Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Duruşmaya tutuksuz 6 sanık katılırken, tutuklu Mehmet Ali Aydemir'in SEGBİS bağlantısı ile Elazığ cezaevinden bağlanması bekleniyor.

Minik Leyla’nın ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame kabul edilirken, iddianamede tutuklu Mehmet Ali Aydemir (28), Yusuf Aydemir (42) ile köylülerden B.D., H.D., A.A. ve eşi Y.A. hakkında ‘çocuğa ya da beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan da 14’er yıla kadar hapis verilmesi istendi.

AYDEMİR AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Leyla Aydemir'in ailesinin dün avukatları Ali Artuk'un ofisine giderek, "Biz şikayetçi olmayacağız, sen davaya gelme" dediği ortaya çıktı. Bu nedenle avukat Ali Artuk, duruşmaya gelmedi.




Ayrıca duruşmada yargılanan Leyla Aydemir'in öz amcası Yusuf Aydemir'in oturduğu yerde gülmesi üzerine mahkeme başkanı 'Sen kime niye sırıtıyorsun' diye sordu. Sanığın 'Ben Yusuf Aydemir'im' cevabı üzerine, 'Neyle yargılandığını biliyor musun? Yeğenini öldürmekle yargılanıyorsun, bir de sırıtıyorsun' dedi.

Sanıklardan B.D. ise oğlunun Kanada'ya gönderilmesinden dolayı sıkıntı yaşandığı için baba Nihat Aydemir'e kin beslediği iddiasını kabul etmeyerek beraatını istedi.

İHA

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