Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7719
  • 6,5193
  • 256.323
  • 94.244
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Milyon liralık cezayla aranan suç makinesi yakalandı

Milyon liralık cezayla aranan suç makinesi yakalandı

Milyon liralık cezayla aranan suç makinesi yakalandı

Adana'da 40 ayrı suçun 18'inden 1 milyon 312 bin 60 lira para cezası alan ancak parayı yatırmadığı için 183 yıl hapis cezasıyla aranması çıkan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri aranan şahıslara yönelik yapılan çalışma sonucunda İncirlik Yeni Mahalle 4332 Sokak'ta polis, aranmasının olduğunu bildiği Alaattin T. (42) isimli şahsı durdurdu.

Ancak şahıs sahte kimlik gösterip kendisinin Alaattin T. olmadığını ileri sürdü. Polis şahsı polis merkezine götürerek hem parmak izini hem de GBT'sini kontrol etti. Yapılan parmak izi kontrolünde şahsın, Alaattin T. olduğu GBT kontrolünde ise çekle ilgili karşılıksız işlemi yapılmasına sebep olma, tüzel kişi sorumlusunun karşılıksız çek düzenlenmesi, resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve dolandırıcılık gibi 40 ayrı suçtan arandığı ve bu suçların 18'inden 1 milyon 312 bin 60 lira para cezası aldığı belirlendi. Ayrıca şahsın bu parayı ödemediği, bu nedenle para cezasının 183 yıl hapis cezasına çevrildiği tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alaattin T. çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pelin Akil'den isyan: Evimize kadar geldiler
Buse Varol'dan Alişan'a sürpriz doğum günü partisi...
Özcan Deniz ile Feyza Aktan boşanıyor mu?
Aşıklar şehrinde 60 bin TL'lik hediye 
Bu ne hal Meryem

Uyumlu Köpek ve Çılgın Sahibi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Küçükkaya ve İmamoğlu yakalandı ve yalanlayamıyor! İşte adım adım otel krizi gerçekği!

Chernobyl (Çernobil) dizisindeki karakterlerin gerçek hayattaki karşılıkları