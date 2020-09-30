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30 Eylül 2020 Çarşamba 12:10 | Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan açıklaması

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan'a tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı'da soykırım yapan, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan, bugün de tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri hedef almaktadır. Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de aynı şekilde barış ve huzurun düşmanı olarak hareket etmektedir." ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan hakkında şu açıklamalarda bulundu: 

"Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı’da soykırım yapan, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan, bugün de tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri hedef almaktadır. Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de aynı şekilde barış ve huzurun düşmanı olarak hareket etmektedir."
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