Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan hakkında şu açıklamalarda bulundu:

Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı’da soykırım yapan, #Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan, bugün de tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri hedef almaktadır.

Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de aynı şekilde barış ve huzurun düşmanı olarak hareket etmektedir. pic.twitter.com/BNo7nGAm6i