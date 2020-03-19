Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitim sisteminin detaylarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sisteminin detaylarını anlatarak, "Pazartesi 09.00'da başlayacak. Dersler okuldaki gibi 40 dakika değil, 20 dakika olacak." diye konuştu.

Anadolu Ajansı Editör Masası'nda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bütün vatandaşlarımız şundan emin olsunlar. Çocuklarımızın hukukunu her zaman koruruz. Onları dezavantajlı duruma sokmamak önemli.

Uzaktan eğitimin yürütülmesi söz konusu. Sınavları yüz yüze yapacağız. Biz size destek oluyoruz, EBA'yla Youtube içeriğiyle her türlü desteği sağlıyoruz. Senaryo ne olursa olsun. Aniden kapandı gibi bir karar almıyoruz. Yayılım stratejilerine bakıyoruz. Bizim bunlarla ilgili tedbirlerimiz ne olur diye bakıyoruz.

Okulları kapatma kararını alırken bir ihtimal üzerinden gittik. Başka ülkelerle karşılaştırma yaptık. Bu tedbirlerin zayıf ya da hiç olmayan ülkelerde gelişim nasıl oluyor diye baktık. Bunun üzerine hemen bu kararı aldık. Bir taraftan Çin ve bazı ülkelerde yayılım düşmeye başladı, olumlu haberler gelmeye devam ediyor. Bunlara göre biz de karar alacağız.

Bütün öğretmenlerimizle moral motivasyon içerisinde sürdüreceğiz. Virüsten dolayı ortaya çıkan ihtiyaçları gidermeye yarayacak bir program hazırladık.

Öğrenciler yüz yüze ne eğitim aldılarsa sınavlar da o konular üzerinden olacak. Bizim konularımız, kazanımlarımız sarmaldır. Sınıflar arası işlenen konular da birbiriyle bağlantılıdır.

Yüz binlerce video var. Kim hangi konuyu isterse görebilecek. 8 gb ücretsiz internet desteği sağladık. Bizim uzaktan eğitimimizin merkezi televizyon. İnternetle ilgili bazı erişim sıkıntılarımız var. 6 kanal aldık, TRT'yle anlaştık. Yüzlerce insan bu hazırlıkları sürdürüyor. Çeşitli dersler çekiliyor. Sanat, spor gibi alanlarla ilgili videolar çekiliyor.

Çocuk o anki yayını kaçırdığı zaman tekrar videosu yayınlanacak. Dersler 20'şer dakikalık sürelerle olacak.

Sevgili gençlerimizin duygularının farkındayız. Yaşadıkları duygusal sıkıntının farkındayız. Emin olsunlar onlar için sınav senesinde olan çocuklar için ekstra bazı çalışmalarımız var.

Sınavlar yüz yüze yapılan eğitimlerden yapılacak.

1- Yüz yüze eğitimle işlenen konuları içeren paket.

2- Yüz yüze eğitimle ilgili bir değişiklik oldu okullar açıldı, bununla ilgilide bir paketimiz var.

3- Diyelim ki sınavlar ertelendi. Biz senaryo olarak söylüyoruz. Eğer koşullar bunu gerektirirse ertelenebilir. Bunun için de bir paketimiz var.

Bütün bunlarla ilgili veliler için videolar ürettik. Bir velimiz kendi çocuğuyla ilgili olarak EBA ya da TV'ye adım adım nasıl girecek nasıl yapacaklarıyla ilgili videolar hazırladık. Hepsini programla paket olarak verelim dedik. TV kanalları için bütün ayrıntılar birazdan bütün mecralarda yer alacak.

6 kanalla ilgili frekans yayınlanacak. Bunların nasıl yapılacağını da anlatacağız. Kimse merak etmesin.

Önemli olan şu... TV'lerde ihtiyaç duyulan konuları bizim öğretmenlerimiz yaptı. Hepsine teşekkür ediyorum. Belirli okullarda, merkezlerde öğretmenlerimiz küçük gruplar halinde çalışıyor. Öncesinde test yayınları yapılıyor. EBA testiyle ilgili son çalışmalar bu hafta sonu yapacağız.

EBA'ya nasıl girilir? Bununla ilgili video hazırladık. EBA şifresi nasıl alınır. Bunu aldın daha sonra nasıl yaparsın. Bunlarla ilgili videolar hazırladık. Velilerimiz öğrencilerimizle muhakkak bir çalışma süresi hazırlasınlar.

Bir öğretmenin kendi sınıfını sanal olarak toplayıp ders verebilir soru sorabilir ödev verebilir bunların yoklamasını yapabilir herkesin birbiriyle konuşabildiği bir sistemi güçlendiriyoruz.

MEB'in sitesinde, EBA.gov.tr sitesinde tüm detaylar var.

Uzaktan eğitim programı Pazartesi saat 09.00'da başlıyor. Sistem özel okullar için de açık olacak.