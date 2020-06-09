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  3. MHP yol haritasını belirliyor... Bahçeli'den kurmaylarına talimat!
09 Haziran 2020 Salı 11:24 | Son Güncelleme:

MHP yol haritasını belirliyor... Bahçeli'den kurmaylarına talimat!

MHP yol haritasını belirliyor... Bahçeli'den kurmaylarına talimat!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin liderliğinde ve talimatları doğrultusunda, önümüzdeki günlerde seri istişare toplantısı düzenleneceğini, bu kapsamda ilk olarak Başkanlık Divanı toplantısının 15 Haziran'da gerçekleşeceğini açıkladı.

MHP'li Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, 21'inci yüzyılı kuşatacak yeni politikaların oluşturulmasına ve Türkiye'nin önündeki meselelerin çözümüne katkıda bulunmak amacıyla, Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin liderliğinde ve talimatları doğrultusunda, önümüzdeki günlerde seri istişare toplantısı düzenleneceğini bildirdi.

26 Haziran'da parti merkezinde toplantı

Yalçın, "Bu çerçevede; öncelikle 15 Haziran'da, koronavirüs salgını dolayısıyla bir süredir yapılmayan Başkanlık Divanı toplantısı gerçekleştirilecektir. 19 Haziran'da Genel Merkez Gün Sazak toplantı salonunda saat 14.00'te Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı yapılacaktır. 26 Haziran'da saat 14.00'te yine parti genel merkezinde yapılacak toplantıda milletvekillerimizle bir araya gelinecektir. 27 Haziran'daki il başkanları toplantısı ise saat 14.00'te gerçekleştirilecektir" dedi.

'Tutarlı politikalar masaya aytırılacaktır'

Yalçın, gündemin ve siyasi gelişmelerin değerlendirileceği toplantılarda koronavirüs salgınının Türkiye'ye sosyal, ekonomik ve siyasi açıdan etkileriyle önümüzdeki dönemde yol açması muhtemel sonuçlar üzerine görüş alışverişinde bulunacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Toplantılarda, siyasi partiler ve seçim kanunlarıyla ilgili muhtemel değişiklikler bağlamında MHP'nin belirlediği öncelikler yanında, yeni yönetim sistemiyle ilgili uyum yasalarının safahatı gözden geçirilecektir.

MHP yol haritasını belirliyor... Bahçeli'den kurmaylarına talimat!
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