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10 Aralık 2020 Perşembe 15:19 | Son Güncelleme:

MHP lideri Bahçeli, koronavirüs aşısı için kararını verdi

MHP lideri Bahçeli, koronavirüs aşısı için kararını verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Sağlık Bakanlığının öngördüğü programa uygun olarak aşı yaptırma kararı aldığı duyuruldu. MHP lideri Bahçeli, ilk aşı yaptıracaklar arasında olacak.

MHP lideri Bahçeli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama doğrultusunda ve Bakanlıkça öngörülen programa uygun olarak aşı yaptırma kararı aldı.

DHA'nın haberine göre, MHP lideri Bahçeli, Sağlık Bakanı Koca'nın yaptığı açıklama doğrultusunda ve bakanlıkça öngörülen programa uygun olarak Covid-19 aşısı yaptırma kararı aldı. 

MHP lideri Bahçeli, ilk aşı yaptıracaklar arasında olacak.

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