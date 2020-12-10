MHP lideri Bahçeli, koronavirüs aşısı için kararını verdi

MHP lideri Bahçeli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama doğrultusunda ve Bakanlıkça öngörülen programa uygun olarak aşı yaptırma kararı aldı.

DHA'nın haberine göre, MHP lideri Bahçeli, Sağlık Bakanı Koca'nın yaptığı açıklama doğrultusunda ve bakanlıkça öngörülen programa uygun olarak Covid-19 aşısı yaptırma kararı aldı.

MHP lideri Bahçeli, ilk aşı yaptıracaklar arasında olacak.