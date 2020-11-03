  • $8,4656
  • 9,895
  • 515.767
  • 1142.36
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • MHP lideri Bahçeli: Deprem enkazı üzerinde siyaset yapayım derken hamaset ve hamakat çukuruna yuvarlanmışlardır
03 Kasım 2020 Salı 11:22 | Son Güncelleme:

MHP lideri Bahçeli: Deprem enkazı üzerinde siyaset yapayım derken hamaset ve hamakat çukuruna yuvarlanmışlardır

MHP lideri Bahçeli: Deprem enkazı üzerinde siyaset yapayım derken hamaset ve hamakat çukuruna yuvarlanmışlardır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İzmir depremi üzerinden siyaset yapanlara sert tepki gösterdi. "Kılıçdaroğlu ve yakın çevresi istismarın dibini boylamış, siyasetlerini maskaraya çevirmiştir" diyen Bahçeli, "Deprem enkazı üzerinde siyaset yapayım derken hamaset ve hamakat çukuruna yuvarlanmışlardır" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Ne yazık ki depremin ağır faturasını mazlumlar ödemiş, suçu günahı olmayan insanlarımızın üzerini beton bloklar örtmüş ve kapatmıştır. Ölüm bu kadar ucuz olmamalıdır. Geliyorum diyen felakete bu denli sessiz ve hareketsiz kalmak akıl karı değildir." dedi.

Bahçeli, "Kılıçdaroğlu ve yakın çevresi istismarın dibini boylamış, siyasetlerini maskaraya çevirmiştir. Deprem enkazı üzerinde siyaset yapayım derken hamaset ve hamakat çukuruna yuvarlanmışlardır." diye konuştu.

<p>İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki depremde Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enk

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Bakan Koca minik Elif'in sağlık durumunu açıkladı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kavrulmuş sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu'nun cenaze törenine katıldı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.