Meteorolojiden toz fırtınası uyarısı! 'Pencereleri açmayın, balkona çıkmayın'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'yı geçen cumartesi günü etkileyen toz fırtınasının ardından pazartesiden itibaren Şırnak, Siirt, Mardin, Antalya, Manisa, Aydın ve Balıkesir için de toz fırtınası uyarısında bulundu. Toz fırtınalarının özellikle koah, bronşit ve astımı olanlar ile yaşlılarda ciddi anlamda sağlık sorunu teşkil ettiğini belirten uzmanlar, fırtınanın içindeki toz zerreciklerinin ve toz partiküllerinin ağız ve burun yoluyla akciğere girerek, nefes darlığı oluşturacağına dikkat çekti.

DHA'da yer alan habere göre; 'Tozlu Kuşak' olarak ifade edilen Afrika, Orta Doğu ve Asya çöllerinin ortasında yer alan Türkiye, dünyadaki en önemli iki toz kaynağı olan Afrika ve Orta Doğu kaynaklı çöl tozlarının etkisi altında yer alıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi, toz taşınımının en fazla etkilediği bölgeler arasında bulunuyor.

KRONİK HASTALIĞI OLANLAR İLE YAŞLILAR DİKKAT

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, toz fırtınasının yüzlerce kilometrelik alanı etkilediğini ve toz partiküllerinin günlerce havada asılı bir şekilde kaldığını söyledi. Toz fırtınalarının özellikle koah, bronşit ve astımı olanlar ile yaşlılarda ciddi anlamda sağlık sorunu teşkil ettiğini belirten Şenyiğit, fırtınanın içindeki toz zerreciklerinin ve toz partiküllerinin ağız ve burun yoluyla akciğere girerek, nefes darlığı oluşturacağına dikkat çekti.

Toz fırtınasının özellikle yaz aylarında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni ciddi anlamda etkilediğini anlatan Şenyiğit, "Bu dönemde çöllerde meydana gelen bir takım değişik rüzgarlara bağlı olarak kendi alanından yüzlerce kilometreyi etkileyen ve bazen günlerce havada asılı bir şekilde kalıp, o bölgede yaşayan insanların sağlığını ciddi anlamda etkileyen bir faktördür. Her zaman için fırtına derken, sanki böyle çok sert bir hava esecek gibi, hayır öyle değil. Bazen gece yatarsınız hiçbir şey olmaz ama sabah kalktığınız zaman her tarafın böyle toz zerrecikleri ile kaplandığını görebilirsiniz" dedi.

Kronik hastalığı, astımı, kronik bronşiti, koah ve alerjisi olanların bu dönemde balkona çıkmaması gerektiğini ifade eden Şenyiğit, şunları söyledi:

"Kronik hastalığı olanlar, astımı olanlar, kronik bronşiti olanlar, koah olanlar, alerjisi olanlar bu dönemde dışarı çıkmayacaklar. Pencereler açılmayacak. Balkona çıkılmayacak, illa çıkılması gerekiyorsa mutlaka maske ile çıkılacak. Bunun bir ilacı yoktur. İlacı sadece tedbirdir. Tedbirde çıkarı çıkmamaktır. Pencereleri, kapıları açmamaktır. İkinci tedbirde mutlaka maske ile dışarı çıkmak ve mümkün olduğu kadar az dışarıda beklemektir."