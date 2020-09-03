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03 Eylül 2020 Perşembe 09:31 | Son Güncelleme:

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
İHA

Doğu Anadolu Bölgesinde, hava sabah saatlerinde parçalı az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu Kars ve Ağrı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesinde, hava sabah saatlerinde parçalı az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu Kars ve Ağrı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyrettiği bölgede rüzgâr kuzey doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Meteorolojik Uyarı:

Bölge genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Öte yandan bölge illerinde gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri; Erzincan’da 35, Iğdır’da 32, Erzurum ve Ağrı’da 29, Kars ve Ardahan’da 26 derece olması öngörülüyor.

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