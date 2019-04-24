Meteoroloji'den kritik uyarı! Afrika kaynaklı toz taşınımı geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Marmara ile Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çorum ve Amasya çevrelerinin hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı, güney ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, iç kesimlerde yer yer güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR



ZİRAİ DON TEHLİKESİ: Tarımsal faaliyetin olduğu Malatya ve Elazığ çevrelerinde sabah ve gece saatlerinde hafif, yüksek rakımlı yerlerinde ise orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Yetkililerin ve çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları ve don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI:Yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemizin batı kesimlerinin Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de yer yer etkili olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde Isparta çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

SİVAS °C, 16°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Bartın ve Düzce çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

SİNOP °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Çorum ve Amasya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 13°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Malatya ve Elazığ çevrelerinde hafif, yüksek rakımlı yerlerinde ise orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.