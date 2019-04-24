Meteoroloji'den kritik uyarı! Afrika kaynaklı toz taşınımı geliyor...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de toz taşınımı beklendiğini duyurdu. Hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Hava sıcaklığının batı, güney ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Marmara ile Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çorum ve Amasya çevrelerinin hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı, güney ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, iç kesimlerde yer yer güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
ZİRAİ DON TEHLİKESİ: Tarımsal faaliyetin olduğu Malatya ve Elazığ çevrelerinde sabah ve gece saatlerinde hafif, yüksek rakımlı yerlerinde ise orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Yetkililerin ve çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları ve don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI:Yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemizin batı kesimlerinin Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de yer yer etkili olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
BURSA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde Isparta çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
KONYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
SİVAS °C, 16°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Bartın ve Düzce çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
SİNOP °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Çorum ve Amasya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
BAYBURT °C, 13°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Malatya ve Elazığ çevrelerinde hafif, yüksek rakımlı yerlerinde ise orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.