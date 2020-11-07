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07 Kasım 2020 Cumartesi 09:41 | Son Güncelleme:

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için uyarı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için uyarı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Yurdun bazı bölgelerinde etkisi hissettirecek olan sağanak yağış, özellikle Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin ve Ordu'da "kuvvetli" olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak yağış uyarısı geldi. Yurdun birçok bölgesinde beklenen sağanak yağışın yanı sıra Hakkari'nin yüksek kesimlerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

AA'da yer alan habere göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde havanın bugün parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerde yer yer az bulutlu olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, İstanbul, Sinop, Tokat ve Gümüşhane çevreleri ile Kırklareli ve Balıkesir'in kıyı, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinde sağanak öngörülüyor.

Yağışların, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerinde "kuvvetli" olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan kara yolunun yüksek rakımlı geçitleri (Kop ve Ovit geçitleri) ile Hakkari'nin yüksek kesimlerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

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