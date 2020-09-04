Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4343
  • 8,8127
  • 462.322
  • 1086.32
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Meteoroloji uyardı... Doğu Karadeniz'e kuvvetli sağanak geliyor!
04 Eylül 2020 Cuma 22:33 | Son Güncelleme:

Meteoroloji uyardı... Doğu Karadeniz'e kuvvetli sağanak geliyor!

Meteoroloji uyardı... Doğu Karadeniz'e kuvvetli sağanak geliyor!
AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Giresun, Trabzon, Artvin ve Rize'nin bazı kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçeleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde yarın öğlen yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

AA'nın aktardığı habere göre, meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Sağlık Bakanı Koca'dan gençlere uyarı
Bakan Pakdemirli: Bugün Türkiye'de 24 yangın çıktı, bunlardan 13'ü kontrol altına alındı
CANLI | Sırbistan - Türkiye
‘Simgelerin köprüsü‘ Çanakkale'nin çehresini değiştirecek
Ankara-Niğde Otoyolu vatandaşlardan tam not aldı... İlk günden 10 bin araç geçti
Hem alkollü hem koronalı çıktı… Aksaray'da pes dedirten olay

Hem alkollü hem koronalı çıktı… Aksaray'da pes dedirten olay

Duvarı kırıp kuyumcuyu soydular

Duvarı kırıp kuyumcuyu soydular