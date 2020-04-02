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  3. Meteoroloji İstanbulluları uyardı: Su baskınına karşı dikkatli olun

Meteoroloji İstanbulluları uyardı: Su baskınına karşı dikkatli olun

Meteoroloji İstanbulluları uyardı: Su baskınına karşı dikkatli olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da öğleden sonra başlayacağı öngörülen sağanağın yarın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bugün öğleden sonra sağanak tahmin ediliyor. Sağanağın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi ve metrekareye 20-40 kilogram yağış bırakması öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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