Mete Yarar'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: O bir inançlının söyleyeceği laf değildir

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaraoğlu’nun “Şehitler tepesi boş kalacak” sözleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Ülke TV'de yayımlanan Arafta Sorular programında konuşan Yarar, "Şehitler tepesi boş kalacak lafı, bir inançlının söyleyeceği laf değildir." ifadelerini kullandı.

“SENİN ÇOK ÜSTÜNDEKİ BİR KARARDIR”

Mete Yarar, Kemal Kılıçdaroğlu’nun şehitler tepesi için söylediği sözlerle ilgili olarak şunları kaydetti:

“Sen savaş çıkartmamak için elinden geleni yaparsın ama sana birisi savaş ilan edebilir. Sen hiç savaş çıkartmazsın, Türkiye’de bir iç ayaklanma çıkabilir. Sen hiç savaşla ilgili bir mevzuya girmezsin, İdlib’e bulaşmazsın, ama terör faaliyetlerinde her gün yüzlerce şehit verebilirsin. O şehitler tepesinin boş kalıp kalmamasıyla ilgili karar senin çok üstünde bir karardır.”

“İNANÇLI BİR İNSANIN SÖYLEYECEĞİ SÖZLER DEĞİL”

İnançlı bir insanın bu sözleri söyleyemeyeceğini belirten Mete Yarar, ilk duyduğunda Kemal "Kılıçdaroğlu’nun dili sürçmüştür" diye düşündüğünü belirtti. O mertebenin, o şehadetin kararının ve iradesinin bizim elimizde olmadığını söyleyen Yarar, bu tartışmanın buralara kadar gelmiş olmasının bile yanlış olduğunu söyledi.

“GÖREV YAPANLARI VE ŞEHİT AİLELERİNİ YARALAR”

Şehitlik mertebesinin herkese nasip olmayacağını ifade eden Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, şehit olmak için cepheden cepheye giden ama şehitlik nasip olmayan binlerce kişi olduğunu söyledi.

Yaşanan bu tartışmanın, görev yapan güvenlik güçlerini ve şehit ailelerini çok yaralayacağını belirten Yarar, bizim inancımızda makamların tartışmaya açık olmadığını ve insanların bu sözü kötü niyetle söylemediğini, iyi niyetli yaklaştığını söyleyerek sözlerini tamamladı.