  • $7,8572
  • 9,2978
  • 487.659
  • 1165.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
11 Ekim 2020 Pazar 17:06 | Son Güncelleme:

Mersin'de boş arsada patlama: 1 yaralı

Mersin'de boş arsada patlama: 1 yaralı
AA

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, boş arsada meydana gelen patlamada bir kişi hafif yaralandı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, boş arsada meydana gelen patlamada bir kişi hafif yaralandı.

AA'nın aktardığı habere göre, kentteki bir alışveriş merkezinin karşısındaki boş arsada, patlama sesi duyulması üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arsa civarındaki yoldan geçerken patlama nedeniyle hafif yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Patlayıcının, ses bombası olduğu üzerinde duran güvenlik güçlerinin soruşturması sürüyor.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine giderek bölgede çalışma yapan ekiplerden bilgi aldı.

<p>İşgalci Ermenistan ordusunun Gence kentine düzenlediği füze saldırısının güvenlik kamerası görünt

İşgalci Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Ekim canlı gram ve çeyrek altın fiyatları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.