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04 Ocak 2021 Pazartesi 14:00 | Son Güncelleme:

Mehmetçik bir kez daha yüreklere dokundu

Mehmetçik bir kez daha yüreklere dokundu

Suriye topraklarında oluşturulan Barış Pınarı bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriyeli çocuklara yardım eli uzatılmaya devam ediliyor.

Suriye topraklarında oluşturulan Barış Pınarı bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriyeli çocuklara yardım eli uzatılmaya devam ediliyor.

Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Suriyeli çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde Kahramanca görev yapan Mehmetçiklerimiz, AFAD koordinatörlüğünde; 75 adet gıda paketi, 200 adet hırka, 250 adet çocuk montu, 250 adet plastik çocuk botu ve 1500 adet bebek bezi dağıttı." ifadesinde bulundu.

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