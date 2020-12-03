Bakan Mehmet Kasapoğlu koronavirüse yakalandı! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu kimdir, kaç yaşında?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu koronavirüse yakalandı. Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

BAKAN KASAPOĞLU AÇIKLAMASI

Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı.

Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız.

Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz.

MEHMET KASAPOĞLU KİMDİR?

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. Aynı üniversitede mahalli idareler ve yerinden yönetim programında yüksek lisans yapmış, ABD'deki Florida State Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yönetim organizasyonu alanında araştırmacı, uzman ve proje koordinatörü olarak çalışmış, Palm Beach Atlantic Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansını tamamlamış, İstanbul Üniversitesi'nden yerel istihdam konusu ile doktora derecesi almıştır.

2009 yılında Başbakanlık Müşavirliğine atanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda çeşitli görevler üstlenmiş, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 9 Temmuz 2018 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanı olmuştur.

Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce ve Arapça bilmektedir.