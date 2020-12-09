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09 Aralık 2020 Çarşamba 07:47 | Son Güncelleme:

Mehmet Ceyhan canlı yayında fenalaştı: Sağlık durumu iyi

Mehmet Ceyhan canlı yayında fenalaştı: Sağlık durumu iyi

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, katıldığı canlı yayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında, hastaneye kaldırılan Ceyhan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, katıldığı canlı yayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında, hastaneye kaldırılan Ceyhan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, katıldığı bir televizyon programının canlı yayın sırasında fenalaştı.

Stüdyoda baş dönmesi sonrası baygınlık geçiren Ceyhan hastaneye kaldırıldı.

BAKAN KOCA: SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Ceyhan'ın sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Bakan Koca, "Hocamızla görüştüm. Genel durumu iyi. Yakından takip ediyoruz. Hocamıza geçmiş olsun" mesajını paylaştı.

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