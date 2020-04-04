MEB'den flaş maske hamlesi: 10 milyona çıkarıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), koronavirüs önlemleri kapsamında mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretim kapasitesini harekete geçirmişti.

Bu kapsamda, temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden maske üretimine, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar çok çeşitli ürünlerin seri üretimine geçildi.

Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde şu ana kadar 2 milyon maske üretildi ve dağıtıldı. En fazla üretimi, 1 milyon maskeyle İstanbul yaptı. İstanbul'u, Gaziantep, Konya, İzmir, Mersin ve Bursa izledi. Bakanlık, bu aşamada ürünleri üreten cihazların tasarımı ve Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verdi.

Bu kapsamda, İstanbul'da Otomatik 3 Katlı Telli Ultrasonik Cerrahi Maske Makinesi üretildi ve günde yaklaşık 100 bin maske üretmeye başladı. İstanbul'da 2 yeni ultrasonik cerrahi maske makinesinin üretimi de haftaya tamamlanacak.

"İllere Ar-Ge için altyapı desteği"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, koronavirüsle mücadele kapsamında meslek liselerinin üretim kapasitesini harekete geçirdiklerini anlattı.

Temizlik ve dezenfeksiyon malzemelerinden cerrahi maskeye, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar üretimi yapılan tüm alanlarda altyapıyı güçlendirdiklerini belirten Özer, "Yoğun ve seri şekilde üretim yapıyoruz. Ayrıca seçtiğimiz illerde ihtiyaç duyulan biyomedikal cihazların üretimi için de Ar-Ge çalışmalarını koordine ediyoruz. İllerimize ciddi Ar-Ge altyapı desteği verdik" dedi.

İstanbul'da ayda 5 milyon maske üretilecek

İstanbul'da üretilen Otomatik 3 Katlı Telli Ultrasonik Cerrahi Maske Makinesi'nin saniyede 2 maske yapabildiğine dikkat çeken Özer, şunları söyledi:

"Önümüzdeki hafta bu makineden iki tane daha üreteceğiz ve üretime dahil edeceğiz. Kendimize ayda 2 milyon maske üretimi hedefi koymuştuk. Şu an itibarıyla iki hafta gibi kısa sürede bu hedefe ulaştık. Otomatik 3 katlı telli ultrasonik maske makinesini üretince hedefimizi güncelledik. Yeni hedefimiz, tüm meslek liselerimizde ayda 10 milyon cerrahi maske üretmek. Bu üretimin yarısını İstanbul'da gerçekleştireceğiz ve İstanbul'da Valiliğimizle koordineli şekilde ihtiyaç duyulan noktalara ulaştıracağız. Diğer illerimizde de il müdürlerimiz, valiliklerimizle koordineli şekilde üretim ve dağıtım sürecini yürütüyor."

(AA)