‘Maskeli soygun' iddiası: CHP'li İBB, 1 TL'lik maskeyi 2,89 TL'ye mi aldı?

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İETT Genel Müdürlüğüne teslim edilmek üzere 100 bin adet cerrahi maske alımı için pazarlık usulüyle ihaleye çıktı.

Yalnızca Işık Ambalaj ve İzolasyon şirketinin girdiği adrese teslim ihale sonucunda, Ticaret Bakanlığınca yayımlanan genelge uyarınca tanesi KDV dahil en fazla 1 lira olması gereken 100.000 adet maske için 289.000 liradan anlaşmaya varıldı.

İhaleyi alan firmanın sahibi dikkat çekti

“Pazarlık usulü” ihaleye tek başına giren ve maskeleri piyasa değerinin 3 katı fiyata satacak olan Işık Ambalaj ve İzolasyon şirketinin sahibi dikkat çekti. İhaleyi kazanan firmanın, sosyal medya paylaşımlarında CHP ve Ekrem İmamoğlu’na tam destek verdiği görülen Hülya Sarıgöl’e ait olduğu anlaşıldı.

CHP Küçükçekmece Kadın Kolları’nın etkinliğine katılarak paylaşımlarda bulunduğu görülen Sarıgöl, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden Ekrem İmamoğlu hakkında “Rantçıların tepesine çöküyor.” yazılı bir mesajı paylaşmıştı.

En fazla 1 TL’ye satılabilir

Ticaret Bakanlığı, daha önce yayımladığı bir genelge ile cerrahi maskelerin KDV dahil en fazla 1 TL’ye satılabileceğini açıklamıştı.