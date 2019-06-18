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Marmara bölgesinde sağanak yağış etkili olacak

Marmara bölgesinde sağanak yağış etkili olacak

İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmezken sıcaklığın mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu olacak bölgenin doğusunda (İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bölgede yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

(AA)

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