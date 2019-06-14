Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8857
  • 6,6104
  • 254.974
  • 90.792
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Mardin'de teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Mardin'de teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Mardin'de teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, 11 Haziran'da İl Jandarma Komutanlığınca "Kılıç-139" özel birlik operasyonunun başlatıldığı ve 12 Haziran'da Nusaybin kırsal alanında yürütülen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Operasyon kapsamında 13 Haziran'da bölgede yapılan aramalarda, 3 uzun namlulu silah, 2 el bombası, 2 tabanca, 22 şarjör, 208 mermi, 17 elektrikli fünye, güneş paneli, telsiz, ampermetre, gece görüş dürbünü, 4 pil, 2 radyo, 2 sırt çantası ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirilen açıklamada, malzemelerin muhafaza altına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sinan Akçıl'a icra takibi başlatıldı
Selena Gomez, Instagram'ı neden sildiğini açıkladı
Yeşilçam'ın ünlü isminden şaşırtan sözler: Yaşlıyım diye...
Demet Akalın: Kimse bana acıdan bahsetmesin
Ajda Pekkan'ın villası satılamayınca müzeye döndü
<p>ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, Umman Körfezi´nde hedef alınan iki yakıt tankerine il

Gerilim yükseliyor! ABD görüntüleri yayınladı! Devrim muhafızları...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Saksağanın yılan avı kameraya takıldı

Flamingolar uçuşa hazırlanıyor