Mamak Belediyesi vatandaşın ateşini ölçtü

Belediye önüne konuşlandırılan mobil istasyon ile vatandaşların arabaları dezenfekte edilirken, dijital termometrelerle ateş ölçüldü. Güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı Mamak’ta, vatandaşlara bireysel olarak almaları gereken tedbirler hakkında da bilgilendirmeler yapıldı. Mobil istasyon ile yapılan dezenfeksiyon işlemi sırasında vatandaşlara ikram araçlarından çay ve çorba ikram edildi.