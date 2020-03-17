Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,4275
  • 7,1867
  • 308.13
  • 87888.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Mamak Belediyesi vatandaşın ateşini ölçtü

Mamak Belediyesi vatandaşın ateşini ölçtü

Mamak Belediyesi vatandaşın ateşini ölçtü

Mamak Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı teyakkuza geçti.

Belediye önüne konuşlandırılan mobil istasyon ile vatandaşların arabaları dezenfekte edilirken, dijital termometrelerle ateş ölçüldü. Güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı Mamak’ta, vatandaşlara bireysel olarak almaları gereken tedbirler hakkında da bilgilendirmeler yapıldı. Mobil istasyon ile yapılan dezenfeksiyon işlemi sırasında vatandaşlara ikram araçlarından çay ve çorba ikram edildi.


Çekirge istilasından sonra bu kez de karınca istilası

Çekirge istilasından sonra bu kez de karınca istilası

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Dünya Türklerin peşinde! Bilim insanları öğrendiklerine çok şaşırdı

Diyarbakır bu mudur?