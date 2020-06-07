Malatya depremi sonrası uyarı: Faydaki gerilim Hatay'a doğru ilerliyor

Can kaybı yaşanmazken 20 evde hasar oluştu. Halk geceyi sokakta geçirdi. Depremden sonraki 12 saat içinde 36 artçı sarsıntı kaydedildi.

OVACIK FAYINA DİKKAT



24 Ocak’taki Elazığ Sivrice’de depreminin bölgeyi rahatlattığını söyleyen deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, şöyle konuştu: “Pütürge-Sivrice arasında uzun süre deprem beklemiyorduk. 5.0’lık sarsıntıyı da artçı deprem olarak değerlendiriyoruz. Fakat faydaki gerilim Pütürge’den Hatay’a doğru taşınıyor. Bir de Malatya-Ovacık fayı var. Burası 7.4’e kadar deprem oluşturabilir.”