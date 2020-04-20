Müge Anlı tekrar bölümleriyle birlikte Burhan Aykurt cinayeti yeniden gündeme geldi. Mahmut Aykurt tutuklandı mı? Müge Anlı Mahmut Aykurt itirafları neler? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Burhan Aykurt'un cesedi 2020 şubat ayında bir çoban tarafından bulunmuştu. Talihsiz adamın abisi Mahmut Aykurt'un ifadeleri Müge Anlı başta olmak üzere ekran karşındakiler tarafından da şüpheyle karşılanmıştı.

MÜGE ANLI MAHMUT AYKURT İTİRAFLARI NELER?



Uzun süredir kayıp olan Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt; "yolumu kesen araç hikayesini ben uydurdum" diyerek gerçekleri itiraf etti. Müge Anlı ve stüdyodaki seyirciler ağabey Mahmut Aykurt'a tepki gösterdi; böylelikle ağabeyin yalan ifadesi soruşturmayı yanlış yönlendirdi. 29 Kasım 2018'de ortadan kaybolan Burhan Aykurt'un cinayet kurban gittiğinden şüpheleniyor.

Mahmut Aykurt; uydurduğu hikaye ile babasının hüngür hüngür ağlamasına sebep olmuştu. Anlattığı hikayede "bir araba yolda önümü kesti, kardeşimi boğarak öldürdüklerini söyledi sonra da gitti." demişti. Son olarak Mahmut Aykurt, programa çıkmama kararı almıştı.

BURHAN AYKURT OLAYI NEDİR?



Aniden kaybolan 35 yaşındaki Burhan Aykurt için abisi Mahmut Aykurt, Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Mahmut Aykurt’un Müge Anlı'nın sorularına çelişkili cevaplar vermesi ve bazı şeyleri kafasından uydurduğunu itiraf etmesine üzerine Burhan Aykurt'un cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerinde durulmuştu. Çevresinde bulunan insanları dolandırdığı emeklilik bahanesi ile birçok kişinin parasını aldığı öne sürülen Mahmut Aykurt, daha sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına çıkmama kararı almıştı.

Aykurt'un ağabeyi Mahmut Aykurt, bir aracın kendi önünü kestiğini ve aracın içindeki kişinin kendisine kardeşi Burhan Aykurt'un öldüğünü söylediğini, kardeşinin ormanlık alana gömülmüş olabileceğini söyledi. Şüpheli ve tutarsız açıklamalarda bulunan Mahmut Aykurt, Müge Anlı’nın ısrarı üzerine şu itirafta bulundu: Ben bunları kendi kafamda tasarladım, kafamdan böyle uydurdum.