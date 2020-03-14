Mahkeme para cezasını bozdu! 'Temas yok' sözünün cezası ağır olmalı

Para cezası hükmünü erteleyen mahkeme Esenç’e “Temas yok, Ben Çingenelere temas etmiyorum” sözünden ise beraatine karar verdi.

‘ALENEN AŞAĞILAMA’

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Funda Esenç’in bu sözleriyle “Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçunu işlediğini kaydederek 19. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen beraat kararının bozulmasını talep etti. İstinaf başvurusunda, mahkemenin beraat kararında ‘suçun unsurlarının oluşmadığı’ gerekçesinin doğru olmadığı belirtilerek Esenç’in eyleminin halkın bir kesimini bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama olduğu bildirildi.

UÇAK RÖTARI SİNİRLENDİRMİŞTİ



İstanbul Havalimanı’nda 26 Nisan 2019 tarihinde yaşanan olayda Bodrum uçağının rötar yapması nedeniyle sinirlenen Funda Esenç, yer hizmetleri görevlisi Tuğçe Selvi’ye haraket etmişti. Esenç’in hakaret ettiği anlar ise kameralar tarafından görüntülenmişti.



DHA

