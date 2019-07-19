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  3. Maçka Parkı'nda kapkaç dehşeti! Çığlıklarına koştular

Maçka Parkı'nda kapkaç dehşeti! Çığlıklarına koştular

Maçka Parkı'nda kapkaç dehşeti! Çığlıklarına koştular

ŞİŞLİ, Maçka Parkı'nda bir kadın kapkaça uğradı. Çığlık atarak yardım isteyen kadına çevredeki vatandaşlar yardım etti.

Şişli, Maçka Parkı'nda bir kadın kapkaça uğradı. Çığlık atarak yardım isteyen kadına çevredeki vatandaşlar yardım etti.
Maçka Parkı, Taşkışla çıkışında meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti. Taşkışla çıkışındaki merdivenlerde yürüyen genç bir kadın, arkasından gelen bir kişi tarafından kapkaça uğradı. Kadının el çantasını çalan kişi Maçka Parkı içinden Dolmabahçe istikametine kaçarak izini kaybettirdi. Olayın ardından çığlık atarak yardım isteyen kadına çevredeki vatandaşlar yardım etti. Polise olayla ilgili bilgi veren kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

ÇANTAYI ALAN KİŞİ AĞAÇLARIN ARASINDAN KAÇTI

Olayın görgü tanığı Ercan Şahin, "Kadın merdivenlerden çıkarken, ağaçların arasından gelen bir kişi çantasını alarak, kaçtı. Kadın bağırdı, çığlık attı. Çantayı alan kişi Maçka Parkı içinden ağaçların arasından kaçtı. Biz gelene kadar kapkaççı kaçmıştı. Diğer arkadaşlar kapkaççının peşinden koştu ama yakalayamadılar. Ben o sırada uzaktaydım." dedi. 

DHA

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