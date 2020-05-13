Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9859
  • 7,5857
  • 382.756
  • 100357
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Kuveyt'ten Türkiye'ye getirilen 36 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Kuveyt'ten Türkiye'ye getirilen 36 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Kuveyt'ten Türkiye'ye getirilen 36 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Kuveyt'ten Tokat'a getirilen 280 Türk işçiden 36'sının korona virüs testi pozitif çıktı. Hastalar tedavilerinin yapılacağını devlet hastanesine sevk ediliyor.

Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Kuveyt’ten Tokat’a getirilen 280 Türk işçi 5 gün önce yurtlara yerleştirilerek karantinaya alındı. Günlük olarak yapılan sağlık kontrollerinde 1 işçide koronavirüs tespit edilerek hastaneye kaldırıldı.

İlerleyen süreçte yapılan tetkiklerde hasta sayısında artış görüldü. 35 hasta da daha korona virüs tespit edilmesi sonucu hastaların Tokat Devlet Hastanesine nakil edilmesi işlemleri başlatıldı. 2 ambulansla hastalar 2’şer kişi olmak üzere hastaneye sevk ediliyor.

5 gün önce Tokat’a gelmişlerdi

Kuveyt’ten Türkiye’ye getirilen 280 işçi THY uçağı ile Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na inerken, sağlık kontrolünden geçirilen 9 hasta Sivas’ta tedavi altına alınmıştı.

Kontrolleri yapılarak sağlık kontrolünden geçirilen işçiler kara yolu ile getirildikler KYK Mehmet Emin Tokadi ve Şehit Aydoğan Aydın Öğrenci yurtlarına yerleştirilmişti.

(İHA)


Drone ile ekmek gönderdi...

Drone ile ekmek gönderdi...

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İslami güzel yazı sanatı ''hüsn-i hat'' dünyaya tanıtılacak

Şifa kaynağı Chia tohumunu nasıl tüketilir?