Kritik kabine toplantısı saat 15.00'te başlıyor: İşte masadaki konular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 13.00'te Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'ne katılacak. Erdoğan daha sonra saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ KORONAVİRÜSLE MÜCADELE OLACAK

Kabine toplantısında son dönemde artan koronavirüs vakalarına karşı alınabilecek yeni tedbirler masaya yatırılacak. Koronavirüsle mücadelenin yanı sıra toplantıda, okulların 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlaması ve yüz yüze eğitimde alınacak önlemler, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü faaliyetler, Libya'daki son gelişmeler ele alınacak.

3 BAKANIN SUNUM YAPMASI BEKLENİYOR

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sunum yapması bekleniyor.

Toplantıda ayrıca ekonomideki gelişmeler, sel felaketinin vurduğu Giresun'da yürütülen çalışmalar da masaya yatırılacak.