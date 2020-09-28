Kovid üçgeni

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrası geçtiğimiz günlerde yayınlanan genelgeyle “Ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup ruhsatına tali faaliyet işleten işyerlerin çalışmasına müsaade edilmeyecek” denildi. Bu kapsamda tüm denetimler hız kesmeden devam ediyor ancak Şile’deki kamp festivali, Taksim’deki eğlence görüntüleri ve yurdun dört bir yanından gelen görüntüler ‘pes’ dedirtti.



BİRİ TEMASLI 28 KİŞİ ‘OKEY’DE CEZA YEDİ



Kayseri’de 2 katlı binaya yapılan operasyonda şüphelilerden birinin, koronavirüs temaslısı olduğu ve ev karantinasını ihlal ederek, kumar oynamaya geldiği belirlendi. Yakalanan 28 kişiye 88 bin 284 TL ceza kesildi. Karantinasını ihlal eden kişi ise yurda yerleştirildi.

KORONAFEST!



Şile’de yapılan kamp festivalinde katılan 2 bin kişi koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı. Onlarca kişinin el ele tutuşup halay çekmesi ve göbek atması kameralara yansıdı. Sosyal medyada yayılan görüntüler tepkiyle karşılanırken, jandarma bölgeye gelerek sosyal mesafe kuralına uymayan gençlere cezai işlem uyguladı.

Jandarma, kampçıları çıkarttıktan sonra zabıta ekipleri alanın kapısını mühürleyerek kapattı.

KARANTİNA EVİNDE ‘VİRÜS KAHVALTISI’



Ankara Sincan’da koronaya yakalanan bir hastayı kontrole giden filyasyon ekibi, evin kapısında 30 çifte yakın ayakkabıyla karşılaştı. Ekip, içerde virüslü hastayla 20’ye yakın kişinin ‘kahvaltı’ yapmak için toplandığını belirledi. Misafirler kendi evlerinde karantinaya alındı.

GECE KULÜPLERİNDE KURALSIZ EĞLENCE KAMERADA



Taksim’de salgın nedeniyle kapatılan gece kulübüne gelenler, maskesiz ve sosyal mesafesiz eğlendi. Sabaha kadar alkol alarak eğlenenlerin ne kendi sağlıklarını ne de içeridekilerin sağlığını bir an olsun umursadığı anlar kameralara yansıdı.

TRAKTÖRDE YAKALANDI



Afyonkarahisar Sandıklı’da Kovid-19 nedeniyle evinde karantinada olması gereken Hulusi H., jandarmanın trafik uygulamasına yakalandı. 3 bin 180 lira para cezası uygulanan Hulusi H. daha sonra karantina sürecini geçirmesi için KYK yurduna yerleştirildi.

KORONA İŞTE BÖYLE İLDEN İLE YAYILIYOR



Gaziantep’ten yola çıkan bir turizm firması, Tekir Mahallesi’ndeki dinlenme tesislerinde mola verdi. Geziye katılanlar müzik eşliğinde halay çekmeye başladı. Bu anlar, ‘Korona nasıl bulaştırılır, nasıl ilden ile yayılır adlı çalışma. Tebrikler’ notuyla sosyal medyada paylaşıldı ve çok sayıda kişinin tepkisini çekti.