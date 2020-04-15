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  3. "Kovid-19 Sonrası Küresel Düzen" video konferans ile tartışılacak

"Kovid-19 Sonrası Küresel Düzen" video konferans ile tartışılacak

"Kovid-19 Sonrası Küresel Düzen" video konferans ile tartışılacak

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda bugün saat 13.00'da "KOVID-19 Sonrası Küresel Düzen" konulu video konferans düzenleneceğine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada "İletişim Başkanlığının, Brookings Doha Center ile ortaklaşa düzenlediği "KOVID-19 Sonrası Küresel Düzen" konulu video-konferans bugün saat 13.00’te İletişim Başkanlığı'nın Youtube sayfamızdan canlı olarak izlenebilecek." ifadelerine yer verildi.

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