Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada "İletişim Başkanlığının, Brookings Doha Center ile ortaklaşa düzenlediği "KOVID-19 Sonrası Küresel Düzen" konulu video-konferans bugün saat 13.00’te İletişim Başkanlığı'nın Youtube sayfamızdan canlı olarak izlenebilecek." ifadelerine yer verildi.