"Kovid-19 Sonrası Küresel Düzen" video konferans ile tartışılacak
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda bugün saat 13.00'da "KOVID-19 Sonrası Küresel Düzen" konulu video konferans düzenleneceğine yer verildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada "İletişim Başkanlığının, Brookings Doha Center ile ortaklaşa düzenlediği "KOVID-19 Sonrası Küresel Düzen" konulu video-konferans bugün saat 13.00’te İletişim Başkanlığı'nın Youtube sayfamızdan canlı olarak izlenebilecek." ifadelerine yer verildi.