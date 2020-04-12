Kovid-19 salgını online eğitime ilgiyi artırdı

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19 salgını, eğitimden sosyal hayata, ekonomiden çalışma yaşamına birçok değişikliği de beraberinde getirdi.

Salgının yayılmasının engellenmesi amacıyla alınan önlemler iş yapma modellerinde değişikliğe neden olurken eğitim alanında da yenilikleri getirdi. Sınıf ortamındaki eğitim ve kurslara ara verilerek uzaktan eğitime geçildi. Bu süreçte online eğitim veren bazı internet siteleri içeriklerini ücretsiz hizmete açarken sitelerin kullanıcı ve ziyaretçi sayılarındaki artışlar dikkati çekti.

- Kullanıcılar sitede ortalama 22 dakika vakit geçirdi

Bilişim Garajı Kurucusu Prof. Dr. Selçuk Özdemir, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de 150 bini aşkın çocuğa ulaşan online eğitim platformunun, sosyal sorumluluk kapsamında "vazgeçme.org" adıyla tüm eğitimlerini 3 hafta önce ücretsiz olarak çocuklara ve gençlere açtığını anımsattı.

Özdemir, "vazgecme.org" internet sitesini 3 hafta içinde 39 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Sitenin 8 bin 500 tekil kayıtlı kullanıcıya ulaştığını, çocukların evde kaldığı sürece devam edecek online platformun 20 bin kullanıcıya ulaşmasını beklediklerini aktaran Özdemir, platforma en yoğun girişin perşembe ve cuma öğleden sonra olduğunu ifade etti. Özdemir, sitede kullanıcıların ortalama 22 dakika vakit geçirdikleri bilgisini verdi.

- İLGİ ORTALAMA 2,5 KATINA ÇIKTI



Khan Academy Türkiye Direktörü Alp Köksal da uzaktan eğitimin başlamasıyla akademinin internet sitesinin Türkiye'de gördüğü ilginin bazı günlerde 4, ortalama olarak ise 2,5 katına çıktığını söyledi.

Derslerin aynı zamanda MEB ile iş birliği neticesinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden de öğrenci ve öğretmenlere ulaştığını belirten Köksal, söz konusu artışın EBA haricinde web sitesindeki artışı ifade ettiğini bildirdi.

Köksal, kar amacı gütmeden örgün eğitime ve MEB'in uzaktan eğitim çalışmalarına katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getirerek, öğrenci, öğretmen ve velilere ücretsiz destek alabilecekleri bir kaynak sunduklarını söyledi.

