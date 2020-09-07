Kovid-19 hastalarına özel hizmet! Ambulanslarla sınava taşındılar

Sivas’ta Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2020- KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları, sınava girecekleri okullara ambulanslarla getirildi. Sivas Valiliğince Kovid-19 testleri pozitif olan ve temaslı kişiler için Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fen Fakültesi ve Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu hazırlandı.

EVLERİNE DE GÖTÜRÜLDÜ



Koronavirüs testi pozitif olan ve sağlık durumları iyi olup evde gözlem altında tutulan 80 kişi, filyasyon ekiplerince ambulans ve sağlık müdürlüğüne ait araçlarla sınav merkezlerine taşındı. Sınav görevlileri tarafından maskesini değiştirmek isteyen adaylara yeni maske dağıtıldı. Ekiplerin sınav sonunda Kovid-19 hastalarını tekrar evlerine götürdükleri öğrenildi.

Öğrencilere sınav salonlarına girişlerinde maske ve dezenfektan verildi.

AYRI SINIFLAR AÇILDI



Kars’ta koronavirüs testi pozitif çıkan 66 aday, ayrı binada sınava tabi tutuldu. Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Rektörü Hüsnü Kapu, “Oturumda 5 bin 773 adayımız sınava girecek. Testi pozitif çıkmış, koronavirüs tedavisi gören 66 adayımız da var, bunlar ayrı binada gerekli tedbirler ile sınava alındılar. Ayrıca sınava giren tüm adaylarımıza maske, dezenfektan ve ıslak mendil verildi” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KPSS’ye giren 2 bin 923 adayın nüfus müdürlüklerinin açık olması sayesinde eksik evraklarını tamamlayarak sınavlarına yetiştiğini bildirdi.