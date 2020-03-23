Kovid-19 haritası artık Türkçe

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, günde 2 kez güncellenen haritada, vakanın en son hangi ülkede görüldüğü mavi ışığın yanıp, sönmesi ile belli oluyor.

GÜNCELLENİYOR

Haritayı Türkçeleştiren yazılım şirketinin CEO’su Barış Uz, bilgilerin DSÖ ve firmasının ‘Yaşayan Atlas’ adı verilen grubu tarafından oluşturulduğunu, Çin’de her 15 dakikada 1, diğer ülkelerde günde 2 kez güncellendiğini söyledi. Uz, “Bu güncellemenin bize faydası, dağılım görüntülerini ortaya çıkarmak. Yani ‘Hastalık ne tarafa doğru yayılıyor, bu yayılım nerelerde fazlalaşmış’ DSÖ’nün paylaştığı bütün bilgileri biz bu haritada anında gösterebiliyoruz” dedi.