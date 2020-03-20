Koronaya evde takip

ERCAN ÖZTÜRK - EMRE ÖZTÜRK



Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 9 bini, vaka sayısı da 220 bini aştı. Türkiye’de milyonlarca kişi virüs kapmamak ve salgının yayılmasını önlemek için evlerine kapandı. Durumun çok daha vahim olduğu Almanya, İtalya, Hollanda ve Fransa’daki gurbetçiler ise AKŞAM’a konuştu.

AİLEMİZİ DÜŞÜNÜP DÖNMEDİK



Ölüm oranında virüsün ortaya çıktığı Çin’i yakalayan İtalya’da günlerdir sokağa adım atmak yasak. Başkent Roma’daki diyetisyen Melis Ay (27) ve ev arkadaşı eczacı Merve Döşeme, riskin arttığı kentteki kaosu şöyle anlattı: “Bir süredir evden çalışıyoruz. Türkiye’ye gelirsek ne zaman döneceğimiz belli değil. Büyük zorlukla kurduğumuz hayatları geride bırakmak çok zor. Dönersek İstanbul’daki ailemin de sağlığını tehlikeye atmış oluruz. 5 gündür evden çıkmıyoruz. Sosyal yaşamdan izole kalmak psikolojik olarak çok zorlayıcı.”

UMURSAMAZLIK FELAKETTİR



“Sosyal medyada bilgi kirliliği var. Yalnızca 1.5 haftalık stok yaptık. 3 Nisan’a kadar sıkı önlemler devam edecek. İtalya’da insanların umursamaması bu durumu yarattı. Aynı şeyin Türkiye’de olmasını istemiyoruz.”

MARKETLER TALAN EDİLDİ



Almanya Salzgitter’de yaşayan Kaya Ailesi de eve kapandı. Demir çelik fabrikasında büro elemanı olarak çalışan Aynur Kaya, 13 Mart’ta okulların tatil edildiğini, bunun üzerine Türkiye’ye dönmeyi düşündüklerini ancak sınır kapılarının kapatılması nedeniyle evlerinde kaldıklarını söyledi. Kaya, “Cumartesi günü marketler talan edildi. Parklara çocukların girmesi yasak. Fabrikada yemekhane kapandı. Kimse kimseye dokunmuyor. Annem yaşlı olduğu için dikkat ediyoruz. Restoranlar belirli bir saatten sonra kapalı” diye konuştu.

HOLLANDA

ÇOCUKLARI ZOR TUTUYORUZ



Hollanda’da yaşayan Ahmet Katkay (68): “Karantina var. Eve alıştık. Ama torunlar hava güneşli olunca parka çıkmak istiyor, zor tutuyoruz. Sadece eczane ve marketler açık.”

İTALYA



ROMA’DA ÖLÜM SESSİZLİĞİ



İtalya’daki evinden dışarı adım atmayan Melis Ay, “Akşam saat altıda insanlar balkonlardan birbirlerini motive etmek için şarkılar söylüyor. Bunun dışında Roma’da katıksız bir sessizlik hakim” dedi.

ALMANYA



RAFLAR YARIM SAATTE BOŞALDI



Almanya’daki market reyonlarının yarım saatte boşaldığını söyleyen Aynur Kaya, “En çok da tuvalet kağıdına rağbet var. Hatta öyle ki insanlar kavga ediyordu. Tuvalet kağıdı için cinayet işleneceğini düşündüm” diye konuştu.

FRANSA



ÇATIDA SPOR



Paris’te yaşayan Hasan Tülü: “Her taraf kapalı. Home ofis uygulamasına geçtim. Bilgisayar başında çalışıyoruz. Dışarıda spor da yasak. Biz de evin terasında spor yapıyoruz.”

FRANSA



TÜRK DİZİLERİ İZLEYİP MORAL BULUYORUZ



Fransa’nın başkenti Paris’te yaşayan Mehmet Altan: “Sadece balkona çıkıyoruz. Eşim ve iki çocuğumla önlememizi aldık. İzleyemediğimiz tüm dizileri seyredip vakit geçiriyoruz. Sıkılıyoruz ama sağlığımızdan önemli değil. Moralimizi yüksek tutuyoruz.“