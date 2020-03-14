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  3. Fahrettin Altun koronavirüsle ilgili CİMER'e yapılan başvurusu sayısını açıkladı

Fahrettin Altun koronavirüsle ilgili CİMER'e yapılan başvurusu sayısını açıkladı

Fahrettin Altun koronavirüsle ilgili CİMER'e yapılan başvurusu sayısını açıkladı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Son bir hafta içerisinde salgın (Kovid-19) ile ilgili tüm kamu kurumlarınızın görev ve yetkisini ilgilendiren konularda CİMER'e 4 bin 415 başvuru geldi."

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgını nedeniyle CİMER'e gelen başvurulara ilişkin bilgi verdi.

Fahrettin Altun, "Küresel sorun haline gelen Kovid-19 salgını sonrası duyarlı vatandaşlarımızdan son bir hafta içerisinde salgın ile ilgili tüm kamu kurumlarımızın görev ve yetkisini ilgilendiren konularda CİMER'e 4 bin 415 başvuru gelmiştir." ifadesini kullandı.


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