Koronavirüse yakalanan Volodimir Zelenskiy hastaneye kaldırıldı

Yeni tip korona virüse (Covid19) yakalanan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İHA'da yer alan habere göre, geçtiğimiz 9 Kasım’da yeni tip korona virüs testi pozitif çıkan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Adı açıklanmayan Devlet Başkanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada Zelenskiy’nin sağlık durumuna ilişkin, "Önce eve gitti, ancak sonra daha doğru bir şekilde izole olmak ve hastalığı kimseye bulaştırmamak için Feofania’ya (hastaneye) gitmeye karar verdi. Hastalar için daha iyi koşullar mevcut. Ciddi bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ile birlikte Maliye Bakanı, Savunma Bakanı ve Zelenskiy’nin yardımcılarından 3 üst düzey yetkilinin de virüse yakalandığı belirtildi.

Ukrayna’da açıklanan son verilere göre Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 45’e, toplam vaka sayısı ise 500 bin 865’e yükseldi.