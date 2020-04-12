Koronavirüse rağmen ikizlerine kavuştular

YELDA GÖKDAĞ

Kırşehir’de yaşayan ve 6 çocukları bulunan Mehmet - Halime Filiz çifti, 4 Şubat 2020’de, ikiz bebek sahibi oldu. Çiftin Ali ve Ayşe ismini koyduğu bebekler, ailenin Urfa ziyareti sırasında erken doğumla dünyaya gelince kuvözde tedavi altına alındı. Aile, geride bıraktıkları çocuklarının yanına giderek bebeklerini Urfa’da tedavi için bıraktı. Bebekler 2 ay boyunca hastanede kuvözde hayat mücadelesi verirken Türkiye’de de Kovid tedbirleri başladı.

SELÇUK SEFERBER

Salgının artmaması için hükümet bir dizi önlem açıklarken hastaneden aileye ikizlerin iyileştiği ve taburcu olmaya hazır oldukları bilgisi geldi. Baba Filiz’in yola çıkmaya hazırlandığı sırada 31 ilde giriş-çıkışlar kapatıldı. Ailenin durumuna ilişkin bilgi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a iletilince, tüm imkanlar seferber edildi. Şanlıurfa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Kırşehir Valiliği ile irtibata geçti. Valilik, baba Mehmet Filiz ve mahalle muhtarı için bir araç tahsis etti ve Şanlıurfa’ya gidebilmeleri için özel izin verdi. Baba Şanlıurfa’ya yola çıktı ancak bu sırada 31 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı geldi. Baba Filiz için Urfa Valiliği’nden tekrardan özel izin alındı. Mutlu son dün yaşandı, baba Mehmet Filiz, Aile bakanlığı ekiplerinden ikizlerini teslim alarak Kırşehir’e uğurlandı.

AİLEYE SOSYAL DESTEK VERİLDİ



Bebeklerin tüm ihtiyaçları alınarak babanın Kırşehir’e dönebilmesi için araç tahsis edildi. Maddi zorluklar yaşayan aileye uygun sosyal hizmet modelleri de uygulanacak.

